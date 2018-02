Liebesschlösser verschwinden bald

Wildeshausen Ihre Tage sind bald gezählt: Die Liebesschlösser an der Evronbrücke in Wildeshausen sollen in absehbarer Zeit entfernt werden. Pünktlich kurz vor Valentinstag hat jetzt die Stadtverwaltung darauf aufmerksam gemacht. Der Grund: Die Evronbrücke soll neu gestrichen werden. Wer sich dort mit einem Schloss verewigt hat, kann dieses noch bis zum 1. März selbst abnehmen. Danach wird der städtische Bauhof die Schlösser entfernen.

Als Alternative können Liebesschlösser zukünftig an der eigens dafür aufgestellten Metallvorrichtung seitlich der Brücke angebracht werden. Sie ist dem Giebel des historischen Rathauses nachempfunden und trägt das neue Logo der Stadt. Das Gestell hatte die Stadt im April vergangenen Jahres aufgestellt, nachdem die rostenden vielen Schlösser an der E­vronbrücke zum Problem wurden – kein schöner Anblick, fanden einige Wildeshauser.