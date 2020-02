Mit 2,27 Promille auf dem Fahrrad

Wildeshausen In der Straße Huntetor in Wildeshausen hat ein 52-jähriger Fahrradfahrer am Freitag, gegen 16.30 Uhr, eine Rotlicht zeigende Ampel missachtet. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der Wildeshauser erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,27 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.