Mit Eltje Weiß nach Florida

Wildeshausen Über ihre facettenreiche Exkursion durch den „Sunshine State“, der weitaus mehr als nur Sonne, Strand und Meer zu bieten hat, berichtet Eltje Weiß in ihrem Diavortrag „Florida – Landwirtschaft und Vegetation der Tropen“ am Freitag, 11. September, in der Volkshochschule (VHS) Wildeshausen. Der Vortrag gibt Einblicke in eine Welt abseits des Badetourismus, die mit einzigartiger Ökologie und beeindruckender Vegetation aufwartet. Beginn ist um 19.30 Uhr in den Räumlichkeiten der VHS Wildeshausen an der Wittekindstraße 9. Die unbedingt erforderlichen Anmeldungen nimmt die Volkshochschule ab sofort unter Telefon 0 44 31/ 7 16 22 entgegen.