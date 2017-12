Wildeshausen Unerlaubt ist ein Unfallverursacher am Freitag vom Gildeplatz in Wildeshausen geflüchtet. Laut Polizei wurde gegen 10.30 Uhr ein BMW an der Beifahrertür beschädigt. Der unbekannte Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen zu melden, Telefon 04431/9410.