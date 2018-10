Wildeshausen 1000 Standorte deutschlandweit. Moustafa Zein weiß, dass das verrückt klingen mag. Aber der 21-jährige Ganderkeseer hat sich dieses Ziel gesetzt: An 1000 Orten soll „Eazy Learning“ eines Tages zu finden sein. Bis dahin müssen noch 997 Filialen eröffnet werden. Das heißt – ab 1. November sind es noch 996. Nach Ganderkesee, Hude und Delmenhorst eröffnet ­Zein in Wildeshausen seine vierte „Eazy Learning“-Nachhilfeschule.

Übernahme des PFI

Am Gildeplatz 3 im zweiten Obergeschoss wird die Nachhilfeschule ab nächsten Monat zu finden sein. Dort ist zudem das PFI (Pädagogisches Förderinstitut) angesiedelt. Zein wird es übernehmen und weiterführen und somit Ruth Blochberger ablösen. Das Institut richtet sich an Kinder und Jugendliche mit Lernschwäche. Förderkurse in Lesen, Schreiben und Rechnen werden dort gegeben. Aber was bietet „Eazy Learning“?

Offizieller start am 3. November Der neue Standort von „Eazy Learning“ eröffnet offiziell am Samstag, 3. November, am Gildeplatz 3 in Wildeshausen. Von 10 bis 15 Uhr gibt es die Möglichkeit, sich dort bei Kaffee und Kuchen über Angebote zu informieren. Info: Zein,Telefon 04222/774 50 80.

„Hier kann sowohl ein Acht- als auch ein 80-Jähriger etwas lernen“, sagt Zein, während er sich auf einen der Korbsessel im Eingangsbereich seines künftigen Arbeitsplatzes setzt. „Wenn du etwas lernen willst, helfen wir dir. Sag mir, was du lernen willst, und gib mir zwei Wochen.“ Naturwissenschaften, Sprachen, Wirtschaft – die Themenbereiche dürfen variieren. Aus einem Pool von Nachhilfelehrern sucht der Ganderkeseer den passenden heraus. „Sich selbst einen Lehrer zu suchen, wird schwierig, da man nie weiß: ,Wo soll ich anfangen zu suchen?’ Das ist viel Arbeit. Diese Arbeit übernehme ich.“

30 Lehrer sind für „Eazy Learning“ derzeit im Einsatz, einen Großteil bilden Studenten. Sie sind mit Zein vernetzt. Über Nachrichtendienste wie WhatsApp oder Internetplattformen wie Facebook setzt er sich mit ihnen in Verbindung und vermittelt sie den Schülern. Den Unterricht trägt er in eine App ein. Auf den digitalen Stundenplan haben alle Lehrer Zugriff.

Zeins Laufbahn warf ihre Schatten noch zu Schulzeiten voraus: Mit 17 habe er erste Existenzgründerseminare besucht, sei mit Abstand der Jüngste dort gewesen. Ob er die Inhalte auf Anhieb verstand? „Ich hatte echt keine Ahnung“, gibt der 21-Jährige zu. Aber er lernte dazu. „Wenn ich jetzt zurückblicke, macht das alles Sinn.“ Noch heute besuche Zein Fortbildungsseminare. Zusätzlich wird er am neuen Standort von seiner Mutter unterstützt, die dort ebenfalls Nachhilfe geben wird.

Die Zahlen geben dem 21-jährigen Geschäftsmann die Bestätigung, dass sein Konzept funktioniert. „Am Anfang hatte ich 15 Schüler, jetzt sind es 100.“ Mit 16 gab er unter dem Logo „Eazy Learning“ in seinem Zuhause Nachhilfe in Mathe. Für den damaligen Schüler war klar: Er möchte sich damit selbstständig machen. „Mit 18 habe ich mein eigenes Gewerbe angemeldet und in meinem Zimmer weiter Nachhilfe gegeben. Im September 2016 eröffnete ich den ersten Standort in Ganderkesee.“

Zu Beginn 15 Schüler

Ob das alles wohl so funktioniere, habe er sich damals gefragt. „Ich war allein mit 130 Quadratmetern und 15 Schülern.“

Er selbst gibt im Übrigen auch Nachhilfe. „Früher waren es über 60 Stunden in der Woche.“ Mittlerweile hat Zein auf drei Tage Nachhilfe in der Woche reduziert. Er setzt darauf, dass die Lehrer und Schüler Spaß haben. „Wir duzen uns alle – damit wir alle auf einer Ebene sind. Es soll locker sein. Wer Spaß daran hat, kann auch leichter etwas lernen.“

