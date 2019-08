Wildeshausen Roni Moklaschi sitzt mit seiner Lieblingstasse an seinem Schreibtisch. Gerade hat er sich einen Kaffee aus der Küche im Jugendzentrum geholt. Der 42-Jährige wirkt zufrieden. Seit mittlerweile 14 Jahren lebt er in Deutschland. Seinen Wohnort hat er vor ein paar Monaten gewechselt – und wirkt wohl auch deshalb zufrieden. „Ich lebe seit einem Dreivierteljahr in Wildeshausen.“ Es gefalle ihm hier. „Jetzt kann ich öfter mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen.“ Zuvor hatte er in Cloppenburg und Vechta gelebt.

Moklaschi kommt aus Israel. Aus Nazareth, um genau zu sein. Dort hat der Wildeshauser mehrere Berufe erlernt: „Ich habe Sozialwissenschaften, Geschichte und Erdkunde studiert – Erdkunde mag ich sehr gerne. Ich habe außerdem eine Ausbildung zum Reisebürokaufmann gemacht, zum Hotelfachmann und zum Fitness- und Gesundheitstrainer.“ Bevor er beschloss, mit seiner damaligen Freundin nach Deutschland zu gehen, arbeitete er mehrere Jahre als Hotelfachmann.

Sein einziger Bezug zu Deutschland: eine Tante, die „seit Ewigkeiten“ in Düsseldorf lebt. Im Alter von 28 Jahren kam er in Deutschland an: „Ich habe vorher versucht, in Israel Deutsch zu lernen – das hat nicht geklappt. Hier musste ich aber Deutsch lernen“, erzählt der zweifache Vater. Er baute die Sprache in seinen Alltag ein. Überhaupt findet er: „Deutsch ist eine einfache Sprache.“ Der 42-Jährige spricht zudem noch Englisch sowie fließend arabisch und hebräisch. Letztere Sprachen werden in Israel gesprochen.

Mit Diskriminierung habe der Wildeshauser in seinem neuen Heimatland schon zu tun gehabt: „Manche Leute haben mich anders angeguckt, auch, wenn ich in die Kirche gegangen bin – dabei bin ich auch Christ!“ In Wildeshausen empfindet er die Menschen als offener, „hier habe ich viele Freunde“. Seit mittlerweile zehn Jahren arbeitet er als Sozialarbeiter im Jugendzentrum Jott-Zett. Der Job gefällt ihm: „Ich komme gern zur Arbeit.“

Meine Lieblingstasse

Die Lieblingstasse von Roni Moklaschi (Bild: Verena Sieling)

„Die Tasse zeigt das alte Logo des Jugendzentrums – mit dem Jott-Zett identifiziere ich mich. Sie ist schön groß, lustig und bunt. Ich mag komische Tassen – in meinem Küchenschrank habe ich nur solche Tassen.“

Das mag ich an der NWZ

„Ich mag die Kolumne – und dass man jeden Tag sieht, was in Wildeshausen los ist. Ich lese gern, was in anderen Gemeinden los ist, beispielsweise an Veranstaltungen, um Ideen zu sammeln.“

Das macht mir sorgen

„Wenn es meinen Kindern oder meiner Familie nicht gut geht: Meine Familie in Israel ist weit weg – auch wenn es ,nur’ vier Stunden Flug sind. Wir sind eine eingeschweißte Familie. Aufgewachsen bin ich mit zwei Schwestern und einem Bruder. Das Leben ist kurz – es kann immer etwas passieren.“

Das macht mir Freude

„Ich mag meine Arbeit gerne – und ich koche gerne. Besonders sonntags: Bei mir gibt es immer Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch. Mein Lieblingsgericht sind Weinblätter. Und es macht mir Freude, wenn ich Sport mache – Hauptsache Bewegung.“

Dafür stehe ich nachts auf

„Ich stehe öfter nachts auf. Wenn ich zum Beispiel Aufgaben nicht erledigt habe, mache ich mir Gedanken und kann nicht ruhig sein. Dann fängt der Kopf an zu arbeiten.“

Mein Lieblingsplatz

„Die Brücke auf der Burgwiese an der Hunte gefällt mir. Das ist eine schöne Ecke. Ich würde sie aber nicht als Lieblingsplatz bezeichnen – den muss ich in Wildeshausen noch suchen.“