Wildeshausen Der zen­trale Parkplatz in Wildeshausen, der Gildeplatz, soll größere Stellflächen für Fahrzeuge erhalten. Zudem sollen dort so schnell wie möglich zwei Eltern-Kind-Parkplätze sowie zwei Behindertenparkplätze eingerichtet werden. Das empfahl der Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt am Mittwochabend.

Kreszentia Flauger (Linke) hatte dazu den Anstoß gegeben. Die Parkplatzflächen würden nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen; regelmäßig komme es auf dem Gildeplatz wegen der unzureichenden Größe der Flächen zu Fahrzeugbeschädigungen. Für die Umgestaltung müssten 89 000 Euro in den Haushalt 2020 eingestellt werden, rechnete die Verwaltung vor. Die Ratsherren Bernhard Block (CDW) und Uwe Bock (Piraten) warnten jedoch davor, im nächsten Jahr das Projekt umzusetzen. „Da ist Gildefest und Stadtjubiläum. Das wäre ein Schildbürgerstreich“, so Bock. Auch Bürgermeister Jens Kuraschinski hielt das für unrealistisch: „Faktisch ist das nicht möglich.“ So solle der Umbau erst 2021 erfolgen: Die Sonderflächen wolle man möglichst schon eher ausweisen.