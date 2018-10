Wildeshausen Mit seinem bewährten Feuerfeten-Konzept hat der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen bei der Auflage 2018 in der Widukindhalle am Samstag einmal mehr ins Schwarze getroffen. Doch wer eine richtig volle Halle sehen wollte, der musste – wie in den Vorjahren auch – bis nach Mitternacht warten.

Dann aber sammelten sich die Schlangen der Partygänger zusehends vor dem Eingang – bei dem lauen Herbstlüftchen kein Problem. „Gerne hätten wir die Halle schon früher voll. Aber bei anderen Veranstaltungen sieht es ja nicht anders aus“, so Ralf Kempermann, der mit seinem Team nun schon an die Planung für die Feuerfete 2019 denkt.

Bemerkenswert sei dagegen, dass nicht nur die ganz jungen Besucher den „Fetenbunker“ Widukindhalle besuchten, sondern auch ältere Semester, die dort zur Top-40-Musik von „Line Six“ abrockten. Für Ralf Kempermann ist damit die Bilanz positiv, wenngleich auch etwas weniger Feuerfetengäste gegenüber dem Vorjahr die Party besuchten. Der Kartenvorverkauf passte. Die Kasse stimmt ebenfalls. Für die Feuerwehrkameraden wichtig, denn so können sie mit den Einnahmen auch künftig wieder Anschaffungen tätigen, die über das normale Ersatzbeschaffungsmaß hinausgehen.

„Heute Morgen um sechs waren wir wieder zu Hause. So wie jedes Jahr, wenn Feuerfete ist“, sagte Kempermann auf Nachfrage am Sonntag. Müde wirkte der Organisator nicht. Damit dürfte klar sein, dass mit der Veranstaltung auch in 2019 zu rechnen ist.