Wildeshausen /Portugal Zum ersten Treffen des Erasmus+ -Projektes „Footprints – Where have we come from? Where will we go?“ („Fußabdrücke – Woher kommen wir? Wo werden wir hingehen?“) reisten sechs Schülerinnen und ein Schüler der Jahrgänge 9 bis 11 in Begleitung der Lehrerinnen Tanja Krönke und Antje Grützmacher nach Portugal. Während des Aufenthalts in Almada, zu dem auch Delegationen der Partnerschulen aus Warschau (Polen) und Ariano Irpino (Italien) anreisten, arbeiteten die Schüler zum Thema „Culture of Remembrance“ („Kultur des Erinnerns“).

Im Sinne des Projektthemas, das historische, gegenwärtige und zukünftige Aspekte verschiedener Themen rund um die europäische Identität und Kultur beleuchtet, wurden zunächst Präsentationen über Erinnerungsorte und Denkmäler der jeweiligen Heimatorte gehalten. Später gestalteten die Teilnehmer in transnationalen Gruppen selbst Entwürfe für Denkmäler, die später an das erinnern könnten, was den Jugendlichen heute wichtig ist.

Neben der Arbeit stand aber auch ein touristisches Programm auf dem Plan. Almada selbst bot Sehenswürdigkeiten wie die übergroße Statue „Christo Rei“, die ihre Arme schützend über das benachbarte Lissabon hält, ein Kunstzentrum, eine alte Fregatte als Symbol Portugals als Entdecker- und Seefahrerland und natürlich Lissabon selbst.

„In den Gastfamilien und in der Schule wurden wir herzlich aufgenommen, nach einer Begrüßungsveranstaltung war sofort das „Eis gebrochen“, berichtet Lehrerin Antje Grützmacher.

Das Erasmus+-Programm der EU ermöglicht vollfinanzierte Schulpartnerschaften, während der neben den „Mobilitäten“ in jedes der teilnehmenden Länder über zwei Jahre hinweg an einem Thema gearbeitet wird. Die Ergebnisse werden auf einer Projektwebsite präsentiert.