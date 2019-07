Wildeshausen /Prinzhöfte Etwa 360 verschiedene Wildbienenarten leben Fachleuten zufolge in Niedersachsen. Viele davon schwirrten um die Kindergruppe herum, die in den vergangenen Tagen auf dem BUND-Hof in Prinzhöfte zu Gast war. Geduldig erklärte Dr. Wulf Carius den Kindern der Aktion „Gemeinsam stark – Kinder unserer Stadt“ aus Wildeshausen auf dem Insektenrundweg, wie spannend, vielfältig und natürlich wie wichtig Insekten sind. Viele Wild- und Kulturpflanzen könnten ohne Insekten, die sie bestäuben, nicht existieren. Unter den Insekten sind dabei Bienen die wichtigste Bestäubungsgruppe.

Wulf Carius verdeutlichte anhand eines Insektenhotels, wie Wildbienen geboren werden. Die Weibchen bauen die Brutzellen, in die sie jeweils ein Ei ablegen und mit Nektar und Pollen versorgen. Danach werden die Kammern mit zerkauten Pflanzenteilen, Lehm, Sand und kleinen Steinchen oder Baumharz fest verschlossen. Es dauert ungefähr ein Jahr, bis die Wildbienen aus ihren Nestern krabbeln können. Dann beginnt der Kreislauf der Fortpflanzung von neuem. Einige Kinder äußerten spontan den Wunsch, Insektenhotels zu bauen. Das soll beim nächsten Besuch geschehen, sagte Carius zu.

Spannend an dem Tag war auch das Filzen von Schaf­fellen. Für die Betreuerinnen Uta Barth und Linda Vietor war dieser Tag wiederum ein Zeichen, wie notwendig es ist. Kinder immer wieder mit den Kreisläufen der Natur vertraut zu machen. Dank der Unterstützung der „Bürgerstiftung Wildeshausen“ seien Exkursionen dieser Art für „Gemeinsam stark“ erst möglich.

Ein Spezial gibt es unter www.nwzonline.de/insektenjahr