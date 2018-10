Radlerin fährt nach Unfall weiter

Wildeshausen Auf der Suche nach Zeugen ist die Polizei nach einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen am Freitag gegen 17.30 Uhr im Kreuzungsbereich von Visbeker Straße und Ahlhorner Straße in Wildeshausen. Dabei wurde eine 56-jährige Frau leicht verletzt. Die Verursacherin war auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Nach der Kollision machte sie sich aus dem Staube. Wer Hinweise zur Verursacherin geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeikommissariat Wildeshausen, Telefon 04431/9410, zu wenden.