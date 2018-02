Wildeshausen Reparieren statt Wegwerfen: Unter diesem Motto findet das erste Repair-Café in Wildeshausen am Samstag, 10. Februar, von 15 bis 18 Uhr in den Räumen des Jugendzentrums Jott-Zett an der Wittekindstraße 9 statt.

Bei Kaffee und Kuchen unterstützen ehrenamtliche Reparateure die Besucher dabei, Defekte an mitgebrachten Gebrauchsgegenständen zu untersuchen und bestenfalls gemeinsam zu reparieren. Angeboten werden Reparaturen von Kleingeräten in den Bereichen Elektronik, Elektrik, Mechanik, Näh- und Klebearbeiten sowie von Fahrrädern. Mit der Hilfe eines 3D-Druckers erstellt Marvin Walther Ersatzteile für die Reparaturen.

Zusätzlich werden eine Kleider-, Bücher-, und Spieletauschbörse und ein Upcycling-Seminar angeboten. Ein kostenloser Bewerbungsmappencheck ist möglich.

Am Nabu-Stand gibt es Informationsmaterial zum Thema Nachhaltigkeit und Baupläne für Vogel-Nistkästen. Mit der Sammelbox für alte Handys setzt der Nabu sich für die Wiederverwendung von Elektrogeräten ein.

Unter dem Motto „Wir wollen Wildeshausen plastiktütenfrei machen“ zeigt das Team des DRK-Mehrgenerationenhauses, wie aus Stoffresten eine nachhaltige Tasche entsteht.

Für das Repair-Café werden noch ehrenamtliche Reparateure gesucht, die ihr Wissen und Können zur Verfügung stellen möchten. Kuchenspenden sind ebenfalls herzlich willkommen.

Wer Lust hat, sich einzubringen, kann sich gern bei Anna-Lena Sauer unter Telefon 0 44 31/8 55 91 melden. Die ehrenamtlichen Reparateure treffen sich bereits um 14.30 Uhr im Jugendzentrum. Das Repair-Café richtet sich an Jung und Alt.

In Deutschland gibt es mehr als 600 Repair-Cafés. Im Vordergrund dieser Veranstaltungen steht ein nachhaltiger Umgang mit unseren Ressourcen.

Organisiert wird das Repair-Café vom Jugendzentrum Jott-Zett, dem Präventionsrat der Stadt Wildeshausen und dem Landkreis Oldenburg.

Die Repair-Cafés werden im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert.