Wildeshausen Seit Freitagmorgen steht sie wieder vor dem historischen Rathaus in Wildeshausen: die Hütte des Rotary-Clubs. Dr. Volker Kuhlmann, Hermann Lessel, Joachim Nolte und Reinhard Markhoff verkauften dort zum Auftakt neben Erbsensuppe Lose für die Weihnachtstombola.

Der diesjährige Hauptgewinn kommt aus dem Autohaus Beier: ein weißer Suzuki Celerio. Die weiteren Preise stellt wieder der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Wildeshausen zur Verfügung. Darunter sind zwei LED-Fernseher sowie ein E-Scooter. Rotary-Präsident Jens Schachtschneider hofft, dass auch in diesem Jahr 12 000 Lose verkauft werden. Der Erlös fließt in Projekte der Rotarier.

Die Bude öffnet bis Sonntag, 22. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr. Die Auslosung der Gewinne beginnt am 22. Dezember um 18 Uhr vor dem Wildeshauser Stadthaus. Gelegenheit, Lose zu kaufen, gibt es am Sonntag, 8. Dezember, auch in Neerstedt: von 14 bis 19 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt an der Grundschule.