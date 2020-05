Schmierfink mit unklarer Botschaft

Wildeshausen Möchte da jemand den Wildeshausern eine Nachricht überbringen? An vielen Orten in der Kreisstadt sind Schriftzüge wie „minus eins“, „minus one“ oder auch nur „minus“ zu lesen. Eine Leserin berichtete unserer Zeitung von den Botschaften, die sie bei Spaziergängen mit ihrem Hund entdeckt hatte: unter anderem im Park bei der Alexanderkirche, an Bänken und mehreren Bäumen sowie in der Nähe von Alexanderstift und Friedhof.

Auch im Netz stieß dieses Rätsel auf Interesse. Auch mehrere Nutzer der Facebook-Gruppe „Du bist Wildeshauser, wenn du...“ haben zahlreiche Schriftzüge beispielsweise auf Glascontainern, Straßenschildern oder Bäumen entdeckt.

Was aber ist die Botschaft des Urhebers? Ist es ein Name? Verweist er vielleicht auf ein Lied eines Musikers oder auf eine Band? Oder versucht einfach jemand, ein kniffliges Matheproblem zu lösen? Eine Spur führt sogar zu einem US-amerikanischen Graffitikünstler, der den Namen „Minus One“ trägt. Vielleicht hat aber auch einfach jemand diesen sogenannten „tag“ für sich entdeckt – ein Schriftzug, mit dem sich Schmierfinken unter einem Synonym auf Hauswänden und Gegenständen verewigen.

Eine Antwort, was es mit den Schriftzügen auf sich hat, könnte es vielleicht bald geben. Denn nach Auskunft des städtischen Ordnungsamtsleiters Ralf Wübbeler hat die Stadt die Schmierereien zur Anzeige gebracht. Laut einer Polizeisprecherin ist das eine zwingende Voraussetzung dafür, dass die Ermittler in den Fall einsteigen. Wie es in dieser Sache nun weitergeht, bleibt abzuwarten.