Wildeshausen Überraschung beim Wildeshauser Schaffermahl: Harald Theile, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes im Polizeikommissariat Wildeshausen, erhielt aus den Händen von Bürgermeister und Gilde-General Jens Kuraschinski und Oberstleutnant Andreas Tangemann den „Goldenen Papagoy“. Die Auszeichnung wird äußerst selten verliehen. „Nicht einmal fünf Personen haben den Goldenen Papagoy erhalten“, wusste etwa Oberstleutnant Günter Vorberger.

Theile ist seit 1982 in Wildeshausen aktiv, sagte Kuraschinski in seiner Laudatio. Der 63-jährige Erste Polizeihauptkommissar gelte als „Mann für pragmatische Lösungen“ und „Freund kurzer Wege und Entscheidungen“. Theile zeichne während des Gildefestes für die Absicherungen verantwortlich. „Zudem ist er immer auf Zack“, so Kuraschinski. Als 2015 Innenminister Boris Pistorius zur Toilette musste, habe Theile des Weg gewiesen und den Minister sogleich vom maroden baulichen Zustand des Polizeigebäudes auf der Herrlichkeit überzeugt.

Der Polizist zeigte sich von der Ehrung überrascht: „Damit habe ich nicht gerechnet.“ Für Theile war es vermutlich das letzte Schaffermahl: Am 31. Mai geht er in den Ruhestand. Auf den Papagoy hat der Schutzmann bislang noch nicht geschossen.

Auf die historischen Verbindungen zwischen Wildeshausen und seiner Heimatstadt Friesoythe ging der Festredner des Schaffermahls, der Cloppenburger Landrat Johann Wimberg, ein. Friesoythe besitze einen silbernen Pokal aus Wildeshausen, der immer beim Empfang im alten Rathaus aufgestellt werde. Nach dem Krieg hätten Wildeshauser der dortigen Schützengilde die Armbrüste zur Verfügung gestellt, um das Vogelschießen durchführen zu können. In Friesoythe werde allerdings nur noch von „Vogelschießen“ gesprochen. Das „Adlerschießen“ sei den Artenschutz-Bemühungen der Grünen zum Opfer gefallen.

Zentrales Thema des Landrats war die Digitalisierung. Bis 2025 solle es in Deutschland überall schnelles Internet geben. „In der digitalen Welt ist das eine Ewigkeit.“ Nur 42 Prozent der deutschen Firmen verfügten über schnelles Internet. Wimberg forderte nur einen Ansprechpartner in der Bundesregierung für Digitalisierung. Und was hat das mit der Gilde zu tun? Sie sei trotz der langen Historie „auf der Höhe der Zeit“ geblieben, befand der Festredner. Und, von Applaus unterbrochen: „Erhalten Sie sich diese sympathische Tradition und Wildeshauser Besonderheit!“ Das Schaffermahl sei für ihn wie das Sommerfest der britischen Queen: „Eine Einladung ist eine außergewöhnliche Ehre.“