Sommer Auf Der Wildeshauser Burgwiese: Zugabe für das Kinderkonzert?

Wildeshausen Strahlende, tanzende Kinder, glückliche Eltern: Nach dem sehr gut besuchten ersten Kindersommerkonzert auf der Wildeshauser Burgwiese könnte es im kommenden Jahr eine Wiederholung geben. „Wir wollten gerade in dieser Zeit auch den Kindern etwas bieten“, sagte Niklas Bakenhus vom Stadtmarketing und ergänzte: „Da es so gut angenommen wurde, können wir uns durchaus vorstellen, im nächsten Jahr wieder ein Konzert für die Kinder anzubieten.“

180 Teilnehmer hatten sich am Sonntag in Familienkreisen für das Konzert von „Matt & Basti“ (Matthias Pigue und Sebastian Astor) angemeldet. Familienkreise, in denen nach Lust und Laune getanzt, geturnt, gesungen und mitgemacht werden durfte. Ein Volltreffer, nicht nur für die Kinder, sondern auch deren Eltern.

Zum Kindersommerkonzert waren nicht nur Wildeshauser auf die Burgwiese spaziert. So waren Lilly (5) und Johanna (4) mit ihren Müttern aus Bremen angereist. Die beiden Mütter hatten von der Veranstaltung erfahren und spontan die Fahrt nach Wildeshausen angetreten. Lilly und Johanna konnten gar nicht genug vom Toben und Mitsingen bekommen. Und sie versprachen, bei einer Wiederholung wieder mit ihren Müttern nach Wildeshausen zu kommen.

Amelie und Mareike (4) gehören mit ihren Müttern Melanie Hohnert und Regina Hoffmann zur Fangemeinde von „Matt & Basti“. „Wir haben beide früher in Wildeshausen gelebt, wohnen jetzt aber in Stuhr“, sagte Melanie Hohnert. „Aus anderen Aufritten kennen wir die beiden Musiker sehr gut. Inzwischen gibt es eine Fangemeinde“, betonte Regina Hoffmann.

Und dass die beiden Erzieher Matthias Pigue und Sebastian Astor aus ihrer eigenen Arbeit mit Kindern ihr musikalisches Handwerk verstehen, stellten sie in 60 heiteren Minuten unter Beweis – für die Kinder und auch Eltern war es eine wahre Freude, sich in den Familienkreisen auch in Corona-Zeiten einmal so richtig auszutoben.