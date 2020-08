Sommerkonzert: Deutschlandreise auf der Burgwiese

Wildeshausen Am Sonntag, 23. August, tritt Christian Bormann ab 11.30 Uhr in der Konzertmuschel auf der Burgwiese in Wildeshausen im Rahmen der Sommerkonzerte auf. Bormann, der zugleich Schauspieler, Sänger und Theatermann ist, lebt inzwischen seit mehr als zwei Jahren in Dötlingen.

In seinem Programm „Stadt Land Fluss oder Das kleine Fischermädchen von Hawaii“ sieht Bormann uneitel, liebevoll und sehr persönlich dem Volk aufs Maul und gibt den Zuschauern einen tiefen Einblick in die wohnzimmerwarmen Fangomoorpackungen des wahrscheinlich Selbsterlebten: Tagebücher, Briefe, Spaziergänge, Interviews. Er nimmt die Zuschauer mit in schwäbische Benediktinerabteien, zu plattdeutschen Bauern ins Braunschweigische, zu Kräuterpädagoginnen in die ostdeutsche Provinz.

Der Eintritt ist wie immer frei. Um einen zügigen Einlass zu gewähren, wird wie bisher um Anmeldung im Internet unter www.wildeshausen.de/sommerkonzerte oder Telefon 0 44 31/8 88 81 gebeten.