Spasche live in 2020 nicht mehr

Wildeshausen /Spasche Die Konzertreihe Spasche-Live in der Aula der Privatschule Gut Spascher Sand in Wildeshausen ist für 2020 komplett abgesagt worden. „Mit vollem Engagement haben wir versucht, eine Planungssicherheit zu schaffen. Dies ist jedoch in der aktuellen Situation nicht möglich“, meinen die Organisatoren Arndt Baeck und Patrick Fechner. Angesichts steigender Infektionszahlen wäre es das falsche Signal gewesen, nun Indoor-Konzerte stattfinden zu lassen, begründen sie die Absage. Damit fallen das Konzerte mit Lou Dynia im Oktober und das Udo-Jürgens-Programm im Dezember aus.