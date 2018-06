Wildeshausen So ein sportliches Großereignis mit Kindern aus dem gesamten Landkreis Oldenburg hat Wildeshausen seit einiger Zeit nicht erlebt: Mehr als 360 Mädchen und Jungen aus sieben Grundschulen nahmen am Mittwoch an der ersten Sportabzeichen-Challenge der Sportregion Delmenhorst/Oldenburg-Land teil. „Es geht zuerst um den Spaß“, sagte der Schirmherr der Veranstaltung, Landrat Carsten Harings, bei der Eröffnung.

Getreu dem Motto „Auf los geht’s los“ hatten die Organisatoren um Inga Marbach und Victoria Becker die Kinder zunächst zu einem gemeinsamen Aufwärmtraining eingeladen. Auch Inga Marbach wünschte einen „tollen Spaßtag“, ehe sich die jungen Schüler in den verschiedensten Disziplinen bewiesen. Am Ende gehörten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den Siegern – und erhielten bei der Siegerehrung auch eine Erinnerungsurkunde.

Vier Klassen jubelten über ganz besondere Preise, die von der NWZ zur Verfügung gestellt wurden. Die Klasse 3b der Grundschule Lange Straße in Ganderkesee darf das Druckhaus der Nordwest-Zeitung besichtigen. Die Klasse 4b der Grundschule Harpstedt bekommt Besuch von NWZ-Chefredakteur Lars Reckermann, der ihre Schülerfragen beantworten wird. Und die Klasse 3a der Grundschule Lange Straße wird einen Ausflug in den Tierpark Ostrittrum unternehmen.

Der Überraschungspreis wurde an die Grundschule Jägerstraße aus Hude verlost. Emily Zimmermann von „Sach An“ wird ihren Youtube-Kanal vorstellen und zeigen, wie man ein Youtube-Video erstellt.

Ein großes Helferteam, zu dem auch 15 Schüler der Ganderkeseer Oberschule zählten, sorgte für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. „Diese Aktion ist eine tolle Sache, wir sind gerne dabei“, sagte Karim Hinrichs stellvertretend für die Oberschüler.

Die Organisatoren um Inga Marbach und Victoria Becker richteten auch einen großen Dank an die Sponsoren: Neben der finanziellen Unterstützung durch die NWZ und die LzO beteiligten sich auch das E-Center Wildeshausen durch das Bereitstellen von Mineralwasser und Melonen sowie der OOWV, der allen Kindern eine Trinkflasche stiftete. Unterstützung gab es auch vom VfL Wittekind, der das Stadion in einen Top-Zustand versetzt hatte.

