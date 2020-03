Stadt-Chef informiert im Internet

Wildeshausen Die Auswirkungen des Coronavirus sind mittlerweile auch in Wildeshausen deutlich zu spüren: Veranstaltungen werden abgesagt, Schulen und Kindertagesstätten bleiben ab sofort geschlossen. „Ich kann es nachempfinden, was diese Einschnitte für jeden einzelnen von uns persönlich bedeuten“, so Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski, der gleichzeitig an die Bürger appelliert: „Wir alle sind gefordert, unseren Beitrag zu leisten – potenzielle Infektionsketten zu unterbrechen, um unser Gesundheitssystem aufrecht zu erhalten. Dabei gilt es in allererster Linie, ältere und schwächere Menschen in unserer Gemeinschaft, also auch in Wildeshausen, zu schützen.“

Unnötige Kontakte solle man vermeiden, organisatorische Angelegenheiten wenn möglich über das Internet abwickeln. Als Vorsichtsmaßnahme werde es in den kommenden Wochen keine Hausbesuche anlässlich von Ehe- und Altersjubiläen geben. Über das Webportal der Stadt Wildeshausen werde Kuraschinski die Bürger in den nächsten Tagen auf dem Laufenden halten, was weitergehende Entscheidungen rund um Wildeshausen betrifft – insbesondere zu den Themen „Veranstaltungen“ sowie zur „Rats- und Gremienarbeit“.

Weitergehende Informationen zum Thema „Coronavirus“, die Rufnummern der eingerichteten Bürgertelefone und wichtige Verlinkungen sind derweil auf der Webseite des Landkreises Oldenburg zu finden.