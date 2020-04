Stadtfest zu Jubiläum neu planen?

Wildeshausen Großveranstaltungen sind bis 31. August wegen der Ausbreitung des Coronavirus untersagt. Das sorgt auch im Wildeshauser Stadthaus für Unsicherheiten: Kann das historische Stadtfest anlässlich des Jubiläums 750 Jahre Stadtrechte in Wildeshausen ausgerichtet werden?

Zwar würde dies vom 18. bis 20. September, also nach Aufhebung der Allgemeinverfügung, gefeiert. Allerdings stellt man sich auch im Stadtmarketing die Frage, ob solch ein Fest dann trotzdem so kurz danach wieder möglich sei. „Wir müssen ausloten, ob es Sinn macht: Es hängt eine ganze Menge dran“, sagt der Sprecher der Stadt, Hans Ufferfilge. „Es ist eine neue Situation und wir müssen jetzt neu planen.“ Betroffen wäre an dem Wochenende auch der große Festumzug sowie das Musical „Lickenberg“.

Diese Veranstaltungen zu „750 Jahre Stadtrechte“ sind bereits offiziell wegen der Corona-Krise vorsorglich abgesagt worden: der Stadtlauf „Laufzeit“ am 2. Mai; das Wohlfühlfest „Spargel – Gesundheit – Wellness“ am 3. Mai; der Niedersachsentag vom 22 bis 23. Mai; das Partnerschaftstreffen mit den Städten Evron und Hertford am 29. Mai.