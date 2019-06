Trauer um Hans Lenzschau

Wildeshausen Trauer um Johannes „Hans“ Lenzschau: Der Wildeshauser Kaufmann ist am Samstag im Alter von 88 Jahren gestorben.

Der langjährige Chef des Wildeshauser Kaufhauses „Schnittker am Markt“ war im elterlichen Haus an der Kleinen Straße geboren worden. Er war eines von acht Kindern. Er war 14 Jahre jung, als er seine Lehre als Verkäufer bei Georg Nolte, Landesprodukte, Eisen- und Kolonialwaren, antrat. 1949 wechselte Lenzschau zu den Geschwistern Elisabeth, Agnes und Anni Schnittker, die an der Westerstraße ein Lebensmittel-, Kurzwaren und Kolonialwarengeschäft betrieben. 1963 folgte ein weiterer Wechsel: Zusammen mit seiner Frau Marianne übernahm Hans Lenzschau das Unternehmen der Schnittker-Schwestern. Das Paar gestaltete das Unternehmen vom Kolonialwaren- zum Mehrfachbranchengeschäft um. 1995 übergab Lenzschau das Unternehmen an seinen Sohn Johannes und dessen Frau Wiebke.

Der Ur-Wildeshauser setzte sich stets für den Erhalt der guten Nachbarschaft rund ums Rathaus ein.

