Ungewisse Lage Wegen Coronavirus: Musikkorps Wittekind sagt Eröffnungskonzert ab

Wildeshausen Das Musikkorps Wittekind hat sein für Samstag, 14. März, geplantes Eröffnungskonzert in der Widukindhalle am Mittwochabend abgesagt. Der Vorstand sei zu einer Art „Krisensitzung“ zusammengekommen und habe sich schweren Herzens für diesen Schritt entschieden, berichtete Geschäftsführerin Conny Wolter. Einen Ersatztermin werde es nicht geben – zu ungewiss sei die Lage mit Blick auf das Coronavirus. „Wir nehmen die Empfehlung des Gesundheitsamtes des Landkreises ernst und lassen das Konzert ausfallen. Gegenüber den Gästen und Musikern haben wir einfach eine gewisse Verantwortung, und wir wollen kein Risiko eingehen“, sagte Wolter. Mit rund 450 Konzertbesuchern hätte man gerechnet.

Wer bereits Karten gekauft hat, bleibt nicht auf den Kosten sitzen: Entweder man behält die Karten – „die behalten ihre Gültigkeit für das Konzert im nächsten Jahr“, so Wolter – oder man gibt sie zurück und bekommt das Geld erstattet. Wer seine Karten zurückgeben möchte, wendet sich bitte an Conny Wolter, Telefon 04244/8912, oder per E-Mail an conny.wolter@ewetel.net.