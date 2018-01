Wildeshausen Verdächtige Rauchwolken hatte am Sonntagmorgen der Nachbar eines Anliegers am Marschweg in Wildeshausen entdeckt. Die Feuerwehr rückte mit 36 Kräften aus. Beim Eintreffen war kein Feuer sichtbar, teilte ein Sprecher mit.

