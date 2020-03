Verkehrsverein: Tourismus-Zentrale schließt

Wildeshausen Angesichts der aktuellen Corona-Krise ist die Tourist-Information der Stadt Wildeshausen von sofort an für den direkten Kundenverkehr geschlossen. Claudia Olberding vom Verkehrsverein hing am Montag entsprechende Informationen an den Eingängen aus.

Telefonisch oder per Mail können sich Gäste künftig werktags von 9 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr unter Telefon 04431/6564 oder per E-Mail unter info@verkehrsverein-wildeshasuen.de informieren. „Wir werden sehr gern alle Fragen und Wünsche bearbeiten“, erklärte Olberding. Ein gut gefüllter Prospektständer sei ebenfalls zu diesen Zeiten im Flur des historischen Rathauses zugänglich.

Die neuen Radwanderkarten erwartet der Verkehrsverein erst Ende April. Daher empfiehlt er Radfahrern, das neue Wegeleitsystem entlang der Knotenpunkte auszuprobieren. An allen Knotenpunkten (Schilderbaum mit nummeriertem Hütchen) befinde sich zusätzlich eine Beschreibung des Systems. Über den möglichen Ausfall angekündigter Führungen und Radtouren will der Verkehrsverein zeitnah informieren.