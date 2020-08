Verkehrsverein Wildeshausen: Wanderung und Tour mit Fahrrad

Wildeshausen Der Verkehrsverein Wildeshausen plant für September eine Wanderung und eine Fahrradtour. • Wanderung durch den herrlichen Altonaer Laubwald: Am Samstag, 5. September, bietet der Verkehrsverein eine Wanderung durch Wald und Wiesen an. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Parkplatz des Hotels „Gut Altona“. Die Wanderung unter der Leitung von Gästeführerin Eva Wessel ist für alle Altersgruppen, auch Familien, geeignet und dauert eine Stunde. Die Kosten betragen 3,50 Euro pro Person, Kinder dürfen kostenlos daran teilnehmen. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Anmeldung bis einen Tag vorher beim Verkehrsverein unter Telefon 0 44 31/65 64. • Radtour – Die Wildeshauser Geest im Spätsommer: Die Fahrradtour findet am Sonntag, 13. September, statt. Wer mitradeln möchte, trifft sich für die etwa dreieinhalbstündige Tour (circa 25 km) um 9.30 Uhr auf dem Marktplatz. „Lassen Sie sich überraschen, denn nur Gästeführerin Eva Wessel kennt den Streckenverlauf“, heißt es vom Verkehrsverein. Eine Einkehr ist eingeplant (nicht im Preis enthalten). Die Kosten für die Tour betragen fünf Euro.

Anmeldungen nimmt der Verkehrsverein Wildeshausen bis Mittwoch, 9. September, unter Telefon 0 44 31/65 64 entgegen.