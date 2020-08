Vhs: Mit Respekt im digitalen Raum

Wildeshausen Die Corona-Krise hat nach Meinung der Volkshochschule Wildeshausen gezeigt, dass in unsicheren Zeiten und bei komplexen Sachverhalten einfache Antworten und Lösungen gefordert sind. Raum für Spekulationen, Fake-News und Betrugsversuche seien im Internet gegeben, persönliche rationale Urteilskraft dadurch vermehrt beeinflusst. Unter dem Titel „Mit Respekt – im digitalen Raum“ bietet die VHS am Donnerstag, 1. Oktober, 19 Uhr, einen Vortrag des renommierten Münchener Politikwissenschaftlers und Autors Dr. Christoph Rohde an.

Er handelt von der Wichtigkeit, den Umgang mit Informationen aus dem Netz zu erlernen. Respekt sei dabei ein wichtiger Ratgeber im Umgang mit dem Internet. Das Internet dürfe nicht zum rechtsfreien Raum mutieren, in dem gehetzt, beleidigt, gemobbt oder gestalkt wird.

Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos. Anmeldungen sind aber erforderlich in der VHS unter Telefon 0 44 31/7 16 22.