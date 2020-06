Volkshochschule: Lehrgang erfolgreich beendet

Wildeshausen Endlich geschafft: 14 Teilnehmerinnen des Qualifizierungslehrgangs „Pädagogische/r Mitarbeiter/in an Grundschulen“ der Volkshochschule (VHS) Wildeshausen haben nun ihr Abschlusskolloquium absolviert. Direkt im Anschluss an die Prüfungen überreichten VHS-Programmbereichsleiterin Karin Köpke und Lehrgangsleiterin Sandra Zerhusen die Zertifikate sowie Rosen als Zeichen der Anerkennung für die erbrachten Leistungen. Aufgrund der Corona-Einschränkungen wurde auf eine Zertifikatsvergabe in größerem Rahmen verzichtet.

In einem neun Monate andauernden VHS-Lehrgang, der sich unter anderem mit Themen aus den Bereichen Organisation und Recht, Pädagogik, Methodik und Didaktik, Kommunikation, unterrichtsergänzende Angebote sowie Inklusion befasste, hatten sich die Teilnehmerinnen auf das Kolloquium vorbereitet. Dabei wurde ein Teil des Lehrgangs online über die Plattform vhs.cloud durchgeführt, so dass der Abschluss sich nur um einen Monat verzögerte.

Den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen haben Christina Buchtmann (Harpstedt), Maria Delis-Meyer (Harpstedt), Petra Finkenzeller (Wildeshausen), Monika Gelhaus (Goldenstedt), Birgit Grieshop (Goldenstedt), Veronika Jacobi (Wildeshausen), Irina Leisle (Vechta), Janika Lymann (Bremen), Zeinab Matar (Ganderkesee), Marga Menke (Wildeshausen), Irene Morina (Vechta), Louise Scheider (Wardenburg), Melanie Vogt (Huntlosen) und Helga Willers (Großenkneten).

Ein neuer Lehrgang beginnt am 28. September. Eine unverbindliche Infoveranstaltung findet am Montag, 7. September, 18.30 Uhr, statt, für die die VHS um frühzeitige Anmeldungen bittet.