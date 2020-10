Wieder mit Rollstuhl in Bürgerbus

Wildeshausen Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg und dem übergeordneten Verein „Pro Bürgerbus“ steht fest: Der Bürgerbus in Wildeshausen kann ab sofort wieder Personen befördern, die auf einen Rollstuhl und damit auf die Hilfe der Fahrerinnen und Fahrer beim Ein- und Ausstieg sowie beim Anschnallen angewiesen sind. Das teilte der 1. Vorsitzende Heinz-Joachim Hoppe mit.

Die Fahrerinnen und Fahrer werden bei der Hilfeleistung einen Mund-Nasenschutz anlegen und Einmalhandschuhe tragen. „Damit möchten wir auch diesem Personenkreis in Wildeshausen endlich wieder die Möglichkeit bieten, mit unserem Bürgerbus zu fahren und am Gemeinleben wieder einfacher teilnehmen zu können“, so Hoppe. Die Fahrgastzahl hat sich seit Beginn der Corona-Epidemie wieder auf niedrigerem Niveau stabilisiert.

Für alle Fahrgäste ist weiterhin im Bus das Tragen eines Mund-Nasenschutzes Pflicht.