Zwei Tage für eine Blutspende

Wildeshausen Der DRK- Ortsverein Wildeshausen-Dötlingen freut sich, wieder einen zweitägigen Blutspendetermin anbieten zu können. Er findet am Donnerstag und Freitag, 22./23. Oktober, statt. Blut kann an beiden Tagen zwischen 15.30 und 20 Uhr in der Widukindhalle an der Deekenstraße in Wildeshausen gespendet werden. Es besteht Abstandspflicht und Maskenpflicht.

Aufgrund der Corona-Pandemie darf kein Blut gespendet werden, wenn man ... • unter Quarantäne nach Kontakt mit einer Coronavirus-infizierten Person steht • innerhalb der vergangenen zwei Wochen Kontakt mit einer Coronavirus-infizierten Person hatte • innerhalb der vergangenen vier Wochen am Coronavirus erkrankt war • innerhalb der vergangenen vier Wochen Fieber, Husten oder andere Anzeichen einer Atemwegserkrankung hatte • innerhalb der vergangenen zwei Wochen aus einem Risikogebiet wiedergekommen ist und nicht auf das Coronavirus getestet wurde. • Eine Blutspende ist dann möglich, wenn mindestens fünf Tage nach Rückkehr eine Testung mit negativem Ergebnis erfolgt ist.

Als Dankeschön für die Blutspende wird dieses Mal etwas anderes angeboten, da die Lunchpakete nicht überall gut angekommen sind. Ein Büfett wird es nicht geben, um die Aufenthaltsdauer in Corona-Zeiten minimieren. Erstspender erhalten einen Gutschein für eine hiesige Eisdiele.

Das Rote Kreuz empfiehlt die Nutzung der Blutspende-App. Darüber kann ein Termin reserviert werden. Das sorgt für weniger Wartezeit vor der Anmeldung. Die App ersetzt den Blutspendeausweise. Der Personalausweis ist dennoch zur Blutspende mitzubringen. Letzter Einlass ist 15 Minuten vor Ablauf der Blutspende, also 19.45 Uhr.