Feldweg war zu schmal: 40-Tonner Sattelzug fuhr sich am Sengwarder Grashaus fest

Ein 40-Tonner Sattelzug fuhr sich am Sengwarder Grashaus fest. Der Fahrer hatte sich verfahren und war der Meinung, einen Weg zur Baustelle der Gleiselektrifizierung zwischen Fedderwarden und Sengwarden gefunden zu haben, wo er schwere Baumaterialien abliefern wollte, zu haben. Der Truck war vom schmalen Feldweg abgekommen, hatte sich in der Berme festgefahren und blockierte die schmale Zuwegung zum Hof „Sengwarder Grashaus”. Er sollte nach Polizeiangaben von der Spedition, der der LKW gehörte, in Eigenregie geborgen werden. Text/

BILD: