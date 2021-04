80 Mitarbeiter direkt betroffen: Kraftwerk in Wilhelmshaven soll stillgelegt werden

Bonn /Wilhelmshaven Die Bundesnetzagentur hat entschieden, zwei Kohlekraftwerke in Niedersachsen gegen eine Entschädigung endgültig stillzulegen. Bei der zweiten Auktion der Prämien erhielten zwei große Steinkohlekraftwerke in Wilhelmshaven und bei Peine in Niedersachsen mit einer kleinen Anlage in Sachsen-Anhalt einen Zuschlag, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Die Kraftwerke dürfen ab dem 8. Dezember keine Kohle mehr verfeuern, um Strom zu erzeugen. Wie hoch die Entschädigungen sind, teilte die Bundesnetzagentur nicht mit. Eine Sprecherin verwies auf die Wahrung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Betreiber. Mitarbeiter bangen nun um ihre Arbeitsplätze.

Das Kraftwerk Wilhelmshaven wird vom Düsseldorfer Energiekonzern Uniper betrieben. Er wollte die 45 Jahre alte Anlage mit einer Leistung von 757 Megawatt nach seinen bisherigen Planungen spätestens Ende kommenden Jahres stilllegen. Bei der zweiten Großanlage handelt es sich um das 690-Megawatt-Kraftwerk Mehrum am Mittellandkanal, das zur Holding EPH des tschechischen Milliardärs Daniel Kretisky gehört.

„Jetzt gilt es schnellstmöglich, den 80 direkt betroffenen Mitarbeitenden ebenso wie den Mitarbeitenden, deren Arbeitsplätze in zweiter Linie ebenfalls an das Kraftwerk geknüpft sind, eine Perspektive zu bieten“, sagte Wilhelmshavens Oberbürgermeister Carsten Feist. Dass das Kraftwerk schneller als ursprünglich geplant stillgelegt werden soll, zeige wie wichtig es ist, dass die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Land unbedingt zeitnah verabschiedet werden müsse. „Denn nur dann können im Rahmen des Strukturanpassungsgesetzes regionale Projekte, mit deren Planung wir bereits intensiv beschäftigt sind, auch umgesetzt werden.“

Auch nach dem Ende der Kohleverstromung soll Wilhelmshaven ein „Energie-Hub“ bleiben, teilte Uniper mit. Es werden eine Wasserstoff-Infrastrukur gebaut und für die rund 80 Mitarbeiter ein Interessenausgleich vorbereitet. Ein Teil der Belegschaft solle auf die neuen Aktivitäten übergehen.

Die Nachfrage nach den Stilllegungsprämien sei höher als das Angebot gewesen, teilte die Netzagentur mit. Das habe dazu geführt, dass der höchste Zuschlag mit 59 000 Euro pro Megawatt deutlich unter dem gesetzlichen Höchstpreis von 155 000 Euro je Megawatt gelegen habe.

In der ersten Auktionsrunde hatten Ende vergangenen Jahres elf Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 4800 Megawatt einen Zuschlag erhalten, darunter das Kraftwerk Moorburg in Hamburg. Bei der ersten Auktion waren Stilllegungsprämien von 317 Millionen Euro vergeben worden. Insgesamt sind acht Auktionen mit sinkenden Entschädigungen geplant. Spätestens im Jahr 2038 soll in Deutschland die Stromerzeugung aus Stein- und Braunkohle beendet sein.