Kostenlose Veranstaltung im Küstenmuseum bis Ende des Jahres: ChaKA ermöglicht kostenloses Mitmachprogramm

Wilhelmshaven –

Der Verein ChaKA (Chancen für Kinder im Alltag) hat mit dem Küstenmuseum Wilhelmshaven ein sehr interessantes Mitmachprogramm aufgelegt. Allen Viertklässlern in Wilhelmshaven bietet sich bis Ende des Jahres die Möglichkeit die Wilhelmshavener Stadtgeschichte, im wahrsten Sinne des Wortes, spielerisch kennenzulernen. Während im oberen Bereich die Stadtgeschichte, von der Sibetsburg bis zum Containerhafen, in verschiedenen Dioramen mit Playmobilfiguren gezeigt wird, können die Schüler im unteren Bereich des Küstenmuseums selbstständig das „Lernen an Stationen“ durchführen. Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit dem Verein ChaKA statt. Daher ist die Veranstaltung kostenfrei. Wer ChaKA bei diesem oder anderen Projekten unterstützen möchte, kann dies gerne mit einer Spende tun. Bild: Dieter Tiesfeld, GS -Rheinstraße