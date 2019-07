Emden /Wilhelmshaven Mit knapp zwei Promille ist am Dienstag ein Schiffskapitän von der Wasserschutzpolizei Emden kontrolliert worden. Im Fahrwasser zwischen den Inseln Baltrum und Langeoog hatten die Beamten das Ausflugschiff, einen Fischkutter, mit Anglern an Bord angehalten. Dies teilte die Wasserschutzpolizeiinspektion mit.

Im Rahmen der Kontrolle konnten die Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Schiffsführer feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille – erlaubt sind bei solch angebotenen Fahrten 0,0 Promille.

Da der Schiffsführer sein Fahrzeug mit den Gästen an Bord nicht mehr selber in den Hafen von Bensersiel fahren durfte, begleiteten die eingesetzten Beamten die Fahrt an Bord des Fischkutters. Nach Ankunft im Hafen von Bensersiel übernahmen Beamte der Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven den Schiffsführer.

Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verfahren wegen der Trunkenheitsfahrt im Schiffsverkehr eingeleitet. Weiterhin hatte der Schiffsführer im Rahmen der Angelfahrt mehr Personen an Bord mitgenommen, als es erlaubt gewesen war; ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wird separat eingeleitet.