Im Erdgeschoss befinden sich eine Halle für drei Einsatzfahrzeuge: Feuerwehrhaus soll im Februar bezogen werden

Fedderwarden  Das alte Feuerwehrhaus in Fedderwarden ist schon lange nicht mehr zeitgemäß. Eine Tatsache, die schon den ehemaligen Ortsbürgermeister André Bents auf die Barrikaden brachte, wenn es um die ehrenamtliche Arbeit der Brandbekämpfer in Fedderwarden ging. Jetzt wäre der ehemalige Ortsbürgermeister, verstorben im August 2017, stolz, was die Politik endlich geschaffen hat. Ein zweigeschossiges Gebäude an der Ortseinfahrt der kleinen Ortschaft ist fast fertiggestellt. Im Erdgeschoss befinden sich eine Halle für drei Einsatzfahrzeuge, Werkstatt und Technikräume sowie die Umkleideräume für die freiwilligen Einsatzkräfte. Im Obergeschoss Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr und das Büro des Ortsbrandmeisters. Die barrierefreien Räume können auch für Bürgerfeste genutzt werden. Ende Februar, so ist die Planung, soll dann der Umzug vom alten Feuerwehrgebäude an der Alkostraße in die neuen Räumlichkeiten an der Poststraße durchgeführt werden.