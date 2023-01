1000 Euro-Spende für den Caritasverband in Wilhelmshaven: „haven hilft“ plant bereits das nächste Konzert

„haven hilft“! Beim gefeierten Konzert des Frisian Symphonic Wind Orchestra unter Leitung von Jouke Hoekstra in der St. Willehad-Kirche kamen runde 1000 Euro an Spenden zusammen. Jens Termöhlen (rechts im Bild), Wilhelmshavener mit großem Herz und Initiator von „haven hilft“, überreichte den Spendenscheck an Alexander Witton (links), Geschäftsführer des Caritasverbands für das Dekanat Wilhelmshaven e.V. „Das Geld ist schon verplant für Lebensmittelgutscheine, um Bedürftigen in Notsituationen punktuell helfen zu können. Ich bin überglücklich über die Spende“, drückte Alexander Witton seinen Dank aus. Mit einer ähnlichen Aktion habe der Caritasverband 2021 gut 20 000 Menschen helfen können. Jens Termöhlen versicherte, das Geld werde eins zu eins zur Verfügung gestellt. „Es soll ein kleines weißes Licht am Ende des Tunnels sein“, wünschte er sich. Mit seiner Organisation „haven hilft“ plant er bereits am nächsten Konzert am Sonnabend, 18. Februar, 19 Uhr in der St.Peter-Kirche, Schellingstraße 11b, in Wilhelmshaven. Dann sind das Marinemusikkorps Wilhelmshaven und das Frisian Symphonic Wind Orchestra zu erleben.

BILD: