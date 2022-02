Das UCI Kino in Wilhelmshaven blickt positiv in die Zukunft: Bisher mit einem blauen Auge durch die Corona-Krise geschlittert

Wilhelmshaven Die gestern begonnene Berlinale gibt Hoffnung. Aber wie alle kulturellen Einrichtungen sind auch die Kinos von den steigenden Inzidenzen der Omikron-Variante betroffen. Im Gegensatz zu den kleinen und mittelständischen Unternehmen in Wilhelmshaven ist die große UCI -Kette aber bisher mit einem blauen Auge durch die Corona-Krise geschlittert – und mit ihr die rund 35 Mitarbeiter des Multiplex in der Bahnhofstraße. Sie kamen während des Lockdowns mit dem von UCI großzügig aufgestocktem 90 Prozent Kurzarbeitergeld verhältnismäßig gut durch die Corona-Zeit.

Es läuft wieder

„Nur mit der Nachhaltigkeit ist das so eine Sache“, lacht UCI Betriebsleiter Michael Kundy. Popcorn und Co landeten im Müll. Dazu wurden Cola, Schokoladensirup und andere Kino-Snacks ebenfalls entsorgt, so weit man diese nicht verschenken konnte. „Nachdem wir anderthalb Jahre schließen mussten, waren die Haltbarkeitsdaten natürlich abgelaufen“, bedauert Kundy. Mittlerweile läuft es allerdings wieder – auch die Cola aus den Getränkeautomaten. Und Popcornduft liegt ebenfalls wieder in der Luft. Die anfängliche Befürchtung, es könnten durch die Pandemie weniger Filme zur Verfügung stehen, hat sich ebenfalls nicht bewahrheitet. „Viele Filme wurden ja aufgrund der Pandemie verschoben und kommen jetzt erst in die Kinos“, sagt Kundy.

„Wunderschön“

Zum Beispiel „Wunderschön“ mit und von Karoline Herforth. Eigentlich für Dezember 2020 geplant, ist die Dramödie jetzt erfolgreich in Wilhelmshaven angelaufen. Und der neue Batman mit Robert Pattinson steht auch schon in den Startlöchern. „Filmemäßig sieht es in diesem Jahr jedenfalls super aus“, freut sich Kundy. Umsatzeinbrüche sind natürlich auch in Wilhelmshaven nicht schönzureden. Dazu kommt, dass der Barbetrieb größtenteils noch wegfällt: „Wer möchte schon im Stehen sein Latte Macchiato trinken?“, zeigt Michael Kundy Verständnis, denn Sitzen ist im Kino, außer in den Sälen mit Maske, nicht erlaubt. Ein Manko, gerade auch für die Älteren. „Wilhelmshaven hat es durch die Altersstruktur sowieso schon schwerer als Kinos und Hamburg oder Berlin“, so Kundy. Vor allem die gängigen Blockbuster würden vorrangig von Jüngeren geschaut, die es in Wilhelmshaven nicht in so großer Anzahl gibt. Aber: „Wir schreiben schwarze Zahlen. Und die Senioren kommen allmählich auch wieder ins Kino zurück“.

Cinegaming

Zukunft also gesichert? „Nach der Krise ist vor der Krise“, so Kundy, der hofft, dass keine weiteren Schließungen mehr erfolgen werden. Im UCI Wilhelmshaven konzentriert man sich jetzt noch mehr auf das digitale Zeitalter. So gibt es ganz neu auch in der Bahnhofstraße das so genannte Cinegaming-Kino. Die riesige Fangemeinschaft von Computer- und Konsolenspielern soll damit angesprochen werden. „Die Kinos haben dafür die Technik, Cinegaming hat die Plattform, die beide Seiten schnell und unkompliziert zusammenbringt“ so Michael Kundy, der hofft, damit auch die Wilhelmshavener zu begeistern. Das Buchungssystem ist dabei so konzipiert, dass die Kinos ganz nach Wunsch der Spieler verfügbare Zeiten anbieten kann. Die gebuchten Gamingsessions sind nicht öffentlich und finden in geschlossener Runde statt. Und die Anlässe sind vielfältig – „Zocken im Kino“ wird von Gamern mit Gleichgesinnten aus dem Freundeskreis oder Verein gebucht, ist aber auch als Geburtstagsfeier, Junggesellenabschied und Geschenkidee gefragt. Angst um das Multiplex-Kino in der Bahnhofstraße braucht also niemand zu haben. „Als Teil der internationalen Kinokette ACM sind wir im UCI Wilhelmshaven in dieser Pandemie gut gerüstet“, zeigt sich Michael Kundy frohen Mutes.