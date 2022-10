Ganderkesee

Zwei schwere Explosionen Geldautomat in Ganderkesee gesprengt – Täter verlieren Geld bei Flucht

Bei einer Geldautomatensprengung in Ganderkesee am frühen Freitagmorgen ist die LzO-Filiale am Grünen Weg schwer beschädigt worden. Die Täter lieferten sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.