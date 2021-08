Leblos in Wohnung gefunden: Frau in Wilhelmshaven getötet – Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven Eine 70-Jahre alte Frau ist in Wilhelmshaven getötet worden. Die Polizei erfuhr am Donnerstagabend gegen 20 Uhr, dass eine am Fulfsweg in Wilhelmshaven-Altengroden wohnende Frau von Angehörigen in ihrer Wohnung leblos aufgefunden worden sei. Das teilte die Polizei am Samstagabend mit. Ein Notarzt bestätigte den Tod der 70-Jährigen, deren Oberkörper mehrere Schnitt- und Stichverletzungen aufwies.

Am Freitag wurde die Frau obduziert. Ergebnis: Es kann mit „hoher Sicherheit“ ausgeschlossen werden, dass sich die Frau die Verletzungen selbst beigebracht habe. Die Polizei geht deshalb von einem Tötungsdelikt aus. Die Tatumstände sind noch ungeklärt – ebenso, wer für die tödlichen Verletzungen verantwortlich ist.

Die Polizei bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe. Wer verdächtiges beobachtet hat, soll sich an die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 wenden.