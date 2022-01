Für die Tat selbst kann die 47-Jährige nicht bestraft werden: „Geisterjägerin“ ersticht eigene Mutter

Wilhelmshaven/Oldenburg – Weil sie im Wahn ihre Mutter getötet hat, muss sich seit Donnerstag eine 47 Jahre alte Frau aus Wilhelmshaven wegen Totschlags vor der Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten.

Bei dem Verfahren handelt es sich um ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Ein Sicherungsverfahren, in dem es nur „Beschuldigte“ und keine „Angeklagten“ gibt, zielt in der Regel auf die zeitlich unbegrenzte Unterbringung einer beschuldigten Person in der geschlossenen Psychiatrie ab. Für die Tat selbst kann die 47-Jährige nicht bestraft werden, weil sie aufgrund einer schweren psychischen Störung schuldunfähig ist. Laut Oberstaatsanwalt Thomas Sander stellt die Beschuldigte aufgrund ihrer Erkrankung eine große Gefahr für die Allgemeinheit dar. Deswegen komme in dem Verfahren nur die Unterbringung der 47-Jährigen in der geschlossenen Psychiatrie infrage, so der Anklagevertreter.

Geisterjägerin?

Laut Staatsanwaltschaft soll sich die 47-Jährige als Ghostbusterin (Geisterjägerin) verstehen. Nach eigenen Angaben sieht die Beschuldigte häufig Geister und hört Stimmen, die ihren Namen rufen oder sie auslachen. Den „Weltruninierern“ hat die Beschuldigte den Kampf angesagt. Das Fatale dabei ist der Umstand, dass die 47-Jährige ausgerechnet in ihrer Mutter die Hauptverantwortliche für den Weltruin gesehen haben soll. Deswegen musste die Mutter sterben. Sie habe nur die Welt retten wollen, sagt die Beschuldigte gestern.

Im Vorfeld der Tat hatte sie ihre notwendigen Medikamente abgesetzt. Am Tattag dann hatte die 47-Jährige an der Tür der Mutter geklingelt. „Willst du mit mir einen Kaffee trinken“, hatte die Mutter gefragt und war in die Küche gegangen. Ihre Tochter, die mit einem langen Brotmesser bewaffnet war, folgte. Als die Mutter das Brotmesser sah, kippte sie vor Schreck um. Sie lag nun auf dem Rücken.

Neun Messerstiche

Nun stach die Beschuldigte laut Staatsanwaltschaft mit dem Messer mindestens neunmal in den Kopf und die Brust der Mutter. Die 71-Jährige hatte noch „Nein, Nein“ gerufen und zur Tochter gesagt: „Ich liebe dich“, doch die Tochter setzte ihre Tötung fort. Sie sei noch so lange bei der Mutter geblieben, bis diese die Augen geschlossen hätte, sagte die Tochter gestern.

Heute empfinde sie Trauer und vermisse das Kaffeetrinken mit der Mutter, so die Beschuldigte. Das Sicherungsverfahren wird fortgesetzt.