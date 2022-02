Erste Sitzung des Ortsrates Sengwarden im neuen Jahr: Hummelhus: Dringend Handlungsbedarf

Sengwarden /Fedderwarden Mit einer etwas umfangreicheren Tagesordnung startete der Ortsrat Sengwarden in seine erste Sitzung im neuen Jahr. Nach der Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit durch die Ortsbürgermeisterin Anja Mandt folgte wie üblich die Feststellung der Tagesordnung, die es dann von den Kommunalpolitikern abzuarbeiten galt. Wichtigste Punkte hierbei waren die von Jörg Ratzmann (Leiter Jugendamt Wilhelmshaven) vorgestellte „Kindertagesstättenbedarfsplanung“ und der Sachstand der Kindertagesstätte Hummelhus in Fedderwarden, vorgetragen von Simone Groh, Betriebsleiterin „Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven“ (GGS). Zunächst stellte Jörg Ratzmann einen Entwurf, nannte Zahlen aber keine Ergebnisse.

Nutzungsdauer bis 2025

„Das Hummelhus” in Fedderwarden und die „AWO Kita” in Sengwarden haben Platz für je 25 Kinder im Alter zwischen 3 bis 6 Jahren im Jahr 2022/23. Benötigt werden aber 58 Plätze. 14 Krippenplätze bei den Watthummeln sind in Fedderwarden vorhanden, wo normal 15 sein müssten. „Das liegt an dem Gebäude, die Räumlichkeiten lassen keinen Spielraum zu”, erklärte Ratzmann. Simone Groh von GGS erläuterte die Situation im Gebäude, in den der Kindergarten untergebracht ist. Diverse Mängel am Dach und im Fußbodenbereich der oberen Wohnung, die nicht mehr genutzt wird, stellte sie das Gebäude vor. „Wasserschäden in der oberen Wohnung und das Wasser läuft an den Wänden entlang in die unteren Räume der Kita. Hier ist dringend Handlungsbedarf”, sagte Simone Groh und stellte mehrere Varianten vor, das Haus zu sanieren, wobei auch die alte Feuerwache mit einbezogen werden könnte.

Neubau vorstellbar

Sogar einen Neubau unmittelbar neben der neuen Feuerwache zu errichten, könnte sich Simone Groh vorstellen. Die Kosten für die verschiedenen Modelle liegen zwischen 2,4 und 3 Millionen Euro. Die Nutzungsdauer für das Gebäude gilt derzeit bis 2025, also noch drei Jahre. Bei den vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen könnte die Nutzungsdauer auf bis 2053 erhöht werden. Reiner Hinrichs (CDU) gab zu bedenken, dass die Baukosten mit den Jahren steigen werden, also man mit den angegebenen Zahlen wohl nicht hinkommt. Doris Tjarks von der AWO, die den Kindergarten betreiben, favorisiert das Gemeindehaus in Sengwarden als neues Quartier für den Kindergarten. Die Umbaukosten würden sich hier zwischen 800.000 und 900.000 Euro belaufen, wird geschätzt. Thomas Lehmann machte dann vor der festgelegten 10minütigen Coronapause den Vorschlag, das Thema erst mal zu vertagen und gemeinsam über die Parteigrenzen hinaus zu erörtern, was zu tun ist.