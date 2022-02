Natascha Faull ist künftig Seelsorgerin für sechs Kirchgemeinden in Wilhelmshaven: Pastorin der ersten regionalisierten Pfarrstelle

Wilhelmshaven – KAR Die Wahl von Natascha Faull als Pastorin auf die neue Pfarrstelle Wilhelmshaven 1, bestehend aus den Pfarrstellen Sengwarden, Altengroden und Fedderwardergroden 1, ist durchaus historisch zu nennen. Denn noch nie zuvor gab es solch eine regionalisierte Pfarrstelle in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Oldenburg, erklärt der stellvertretende Kreispfarrer Kai Wessels. Mitglieder der Gemeindekirchenräte aus Sengwarden, Fedderwarden, Voslapp, Fedderwardergroden, Altengroden und Neuengroden gaben in einer gemeinsamen Sitzung in der Friedenskirche in Fedderwardergroden ihre Stimme ab. Zwar habe es 2021, noch nach altem Wahlrecht mit qualifizierter Mehrheit, in der Friesischen Wehde eine Pfarrerwahl gegeben, sagte Kai Wessels. Dort waren es aber nur drei Kirchengemeinden. Wäre dort eine Kirchengemeinde ausgeschert, hätte das die Wahl gefährden und die Bewerber frustrieren können. Die Größenordnung und die Anwendung des Mehrheitsprinzips für die ganze Versammlung in der Nordkooperation Wilhelmshaven nach der Änderung des Kirchenwahlrechts im Herbst 2021 seien völlig neu. Sechs Kirchengemeinden sind nun gemeinsam pfarramtlich versorgt. Ob daraus in zwei Jahren auch die Wahl eines gemeinsamen Gemeindekirchenrates folgt, bezweifelt Kai Wessels. Dies sei in so kurzer Zeit schwer durch die Landessynode zu kriegen. Und eine Rechtsgestalt gebe es dafür noch nicht. Treffen aller sechs Gemeindekirchenräte, die Ende 2020 rund 10 000 Gemeindemitglieder vertraten, soll es zweimal jährlich geben. Wichtige Entscheidungen sollen zeitgleich in den Gemeindekirchenräten gefällt werden.

Grundlage der gemeinsamen Pfarrerinnenwahl ist der Rahmenpfarrstellenplan. Er sieht bis 2030 drei Pfarrstellen für die sechs Gemeinden im Stadtnorden vor. Er soll 2025 evaluiert werden, um auf regionale Verschiebungen durch die Entwicklung der Gemeindemitgliederzahl reagieren zu können. Alle Oldenburger Kirchenkreise haben ihre Besetzungskonzepte fertiggestellt und dem Oberkirchenrat geschickt, so Kai Wessels. Die Aufteilung der Kirchengemeinden auf drei in etwa gleich große Entwicklungsräume begann mit der Herbstsynode des Kirchenkreises Friesland-Wilhelmshaven 2019. Ihr ging ein Haushaltskonsolidierungsprozess voraus. In den Entwicklungsräumen beraten je zwei Pfarrpersonen, vier Kirchenälteste sowie Vertreter von Werken und Einrichtungen. Die Kreissynode bestimmte auch die Aufteilung von Funktions- und Gemeindepfarrstellen.

Im Stadtnorden waren die Pfarrstellen in Sengwarden, Altengroden, vertretungsweise von Kai Wessels mit betreut, sowie eine von zweien in Fedderwardergroden vakant. Eine zweite Bewerberin für diese neu zugeschnittene Pfarrstelle zog ihre Kandidatur in der ersten Januarwoche zurück. Die Wahlprotokolle jeder Kirchengemeinde gingen an den Oberkirchenrat. 14 Tage bestünde Einspruchsfrist der Gemeindemitglieder, begründet in Person, Lehre und Wandel der Pastorin. Die nächste gemeinsame Pfarrerwahl wird es im Herbst 2024 geben. Die Stellenausschreibung besagt bereits, dass sechs Kirchgemeinden pfarramtlich zu versorgen sind. Es werde schwierig, Bewerber für die Pfarrstellen zu bekommen, sieht Kai Wessels voraus. Denn Ruhestandsabgänge nehmen zu, aber Natascha Faull war in ihrem Vikariat im Loccumer Predigerseminar die einzige Oldenburgerin. Pastorin Natascha Faull freut sich darauf, gemeindeübergreifend zu arbeiten. Mit dem Jugenddiakon möchte sie die Kinderkirche für den Stadtnorden weiterentwickeln. In den Gemeindekirchenräten sowie in den Gruppen und Kreisen in Altengroden wird sich die Pastorin vorstellen. Zu den gemeinsamen Passionsandachten der Nordgemeinden mittwochs in Neuengroden oder Fedderwardergroden sowie zum Gottesdienst am Ostermontag mit Pastor Peter Sicking in Voslapp lädt Natascha Faull herzlich ein. Wie 2021 wird es auch Andachten auf dem YouTube-Kanal der Nordgemeinden geben.