Wasserspiegelung in Wilhelmshaven: Stillleben an der Küste

Selten ist es an der Küste so windstill, dass sich die Landschaft, wie auf dem Bild das Gelände der Neuen Jadewerft GmbH im Wasser spiegelt. Die aufziehenden dunklen Wolken taten ein übriges dazu, um Werftgebäude und zu reparierende Schiffe wie in einem Stillleben abzulichten. Wenig später war es dann vorbei mit der Ruhe und Wind und Regen sorgten wieder für Unruhe auf dem Wasser.

