Totalschaden: In Neuengroden brannte ein Auto aus

Ausgebrannt ist ein Auto am frühen Dienstagmorgen, 11. Januar, in Neuengroden. Aus unbekannter Ursache geriet das Fahrzeug um kurz nach 6 Uhr in Brand. Dieser konnte von der Feuerwehr Wilhelmshaven zwar schnell unter Kontrolle gebracht werden, dennoch entstand an dem Fahrzeug Totalschaden. BILD: