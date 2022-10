Südstrand in Wilhelmshaven: Walskulptur von Vareler Schrottkünstler Klöver zieht Besucher an

Der Schrottkünstler Diedel Klöver aus Rallenbüschen bei Varel hat vor dem Wattenmeer Besucherzentrum am Südstrand seine Walskulpturen errichtet und zieht damit die Blicke der Besucher an. Der Künstler hat den Wal so platziert, als würde dieser aus dem Wasser springen, was besonders Kinder anspricht. Im Wattenmeer-Besucherzentrum, das im Frühjahr 2022 nach einer rundum erneuerten Dauerausstellung wieder eröffnet wurde, erfahren die Besucher mehr über Wale und das Wattenmeer.

