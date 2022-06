15. Staffellauf des NLV zum Tag der Niedersachsen: Wilhelmshaven mit Hannover „laufend“ verbunden

Wilhelmshaven Mit dem 15. Staffellauf des NLV zum Tag der Niedersachsen wird die ehemalige Ausrichterstadt Wilhelmshaven mit der neuen Ausrichterstadt Hannover „ laufend“ verbunden. Der Tag der Niedersachsen findet vom 10. bis 12. Juni in Hannover statt. Die Strecke von knapp 255 Kilometern wird von knapp 40 Läufer*innen, der Stammläuferschaft, absolviert. Die einzelnen Teilstreckenlängen belaufen sich auf ca. 10 Kilometer. Rund 22 Stunden dauert der Staffellauf von Wilhelmshaven nach Hannover. Zwischendurch können sich die Stammläufer im Begleitbus erholen oder auch weitere als die zugeteilten Abschnitte in Angriff nehmen. An den Wechselpunkten werden die Läufer*innen von örtlichen Vereinen, Laufgruppen sowie Bürgermeister*innen empfangen und teilweise auch läuferisch unterstützt. Der Start ist am Freitag, 10. Juni gegen 6 Uhr in der Sporthalle Süd (Weserstraße) in Wilhelmshaven. Die Ankunft ist für Samstag, den 11. Juni in Hannover zwischen 14 Uhr und 15 Uhr am Nordufer des Maschsee in Hannover mit Empfang auf der NDR-Bühne geplant. Der TuS Zetel betreut den Streckenabschnitt von Cäciliengroden bis Westerstede und würde sich über spontane Mitläufer auch auf kurzen Abschnitten der Strecke ebenso wie die Stammläufer sehr freuen.