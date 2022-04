Simone Groh: Abschied nach sechs Jahren: Vom städtischen Betrieb zum Landesbetrieb

Wilhelmshaven Simone Groh verlässt Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt (GGS)- /Simone Groh, die sechs Jahre lang Betriebsleiterin des städtischen Eigenbetriebs Grundstücke und Gebäude der Stadt (GGS) Wilhelmshaven war, verlässt die Jadestadt Richtung Magdeburg. Dort wird die gebürtige Hallenserin in einem Landesbetrieb eine Führungsposition in den Bereichen Finanzen und Betriebswirtschaft übernehmen.Bevor Simone Groh zur Stadtverwaltung kam, war sie bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben beschäftigt. In Wilhelmshaven schaue man mit Respekt und Freude auf ihre Spuren, so Oberbürgermeister Carsten Feist. Der Ort ihrer Verabschiedung, das sanierte UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer-Besucherzentrum, sei symbolträchtig.

Tourismusmagnet für Wilhelmshaven

„Das Haus wird sicher ein Touristenmagnet und auch für die Wilhelmshavener eine enorme Wirkung haben“, war sich das Stadtoberhaupt sicher. „Ich könnte zweieinhalb Stunden durchgehen, an welchen Gebäuden Sie Spuren hinterlassen haben“, fuhr er fort. Helmut Möhle (CDU), früherer Vorsitzender des Betriebsausschusses Eigenbetrieb GGS, würden sicher noch 17 Gebäude mehr einfallen. Die Gebäude, gebaut nach Haushaltslage, rechtlichen Vorgaben, Wünschen der Bevölkerung und Fachleute, mit oder ohne Denkmalschutz, werden über Generationen sichtbar bleiben. Carsten Feist führte den Brand der Marion-Dönhoff-Oberschule an. Simone Groh sei schon nach einer Stunde im Arbeits- und Planungsmodus mit GGS und Schulleitung gewesen. Ebenso werde das Trilaterale Weltnaturerbe Wattenmeer-Partnerschaftszentrum (TWWP) ihre Handschrift tragen. „Sie wechseln den Dienstort, aber Wilhelmshaven wird Ihre Heimat bleiben“, sagte der Oberbürgermeister und erhielt sogleich Simone Grohs Bestätigung.Anja Mandt (CDU), Vorsitzende des Betriebsausschusses Eigenbetrieb GGS, dankte für das stets lösungsorientierte Miteinander.

Eng, offen, vertrauensvoll

Ihr Stellvertreter Detlef Schön (SPD) beschrieb die Zusammenarbeit mit Simone Groh als eng, offen, vertrauensvoll und kooperativ. Helmut Möhle dankte auch als Sportausschussvorsitzender, Simone Groh habe sich für die Vierfeldsporthalle an den Berufsbildenden Schulen eingesetzt. Und kaum eine Stadt habe eine Sporthalle für die Sportakrobatik. Stadtbaurat Nikša Marušić brachte ebenfalls Beispiele, die Simone Groh bearbeitete. Während in anderen Kommunen alles über fünf Millionen Euro Investition Großprojekte seien, habe man in Wilhelmshaven drei Projekte mit über 20 Millionen Euro. Seine Mitarbeiterin sei eine Grundstütze der Verwaltung. Er lobte ihre Loyalität, ihren Gestaltungswillen, ihr Pflichtbewusstsein und ihre Freundlichkeit im Umgang. Simone Groh dankte ihrerseits für Unterstützung, Zuverlässigkeit und Offenheit. Teamgeist wie in Wilhelmshaven habe sie zuvor nicht erlebt. GGS baue nicht nur, sondern biete die ganze Bandbreite an Gebäudeunterhaltung sowie Möbelmanagement und verwalte rund 150 bebaute Grundstücke.

GGS künftig zweigleisig

Sie dankte den Ausschussmitgliedern, die immer nachfragten und konstruktiv diskutierten, sowie der stellvertretenden kaufmännischen Betriebsleiterin Petra Burmeister und dem stellvertretenden technischen Betriebsleiter Hartmut Gundlach. Der Oberbürgermeister versprach, Simone Groh in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt aufzusuchen und mit ihr zum Handball zu gehen. Denn Handballer Lukas Mertens, der früher in Wilhelmshaven spielte und nun für Magdeburg antritt, wolle er schon lange wiedertreffen.Laut Ratsbeschluss wird GGS künftig zweigleisig gefahren, mit je einer Leitung kaufmännischer und technischer Betrieb. Auf die Zukunft des früheren Jade-Bads am Ems-Jade-Kanal angesprochen, meinte der Oberbürgermeister, eine Entscheidung stehe noch nicht an. Auch zur Stadthalle gab es nichts Neues.