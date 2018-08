Wilhelmshaven Eine Tankstelle in Wilhelmshaven ist in der Nacht zu Dienstag überfallen worden. Gegen 4.20 Uhr betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte eine Angestellte mit einem Messer. Er zwang sie zur Öffnung der Kasse und entnahm das Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß, ungefähr in Richtung Banter Weg, B 210.

Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und wird auf Mitte 20 geschätzt. Zur Tatzeit soll er mit einer dunklen Jacke und Jeans bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die zu der Zeit eine verdächtige Person oder in der Nähe abgestellte Fahrzeuge gesehen haben oder anderweitige Ergänzungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.