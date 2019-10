Wilhelmshaven Bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmshaven wurden am frühen Samstagabend drei Menschen teils schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein 70-Jähriger stieß mit seinem Wagen gegen das Auto einer 20-Jährigen, als er, auf der Bahnhofstraße fahrend, die Mitscherlichstraße überqueren wollte. Die junge Frau hatte Vorfahrt. Der Opel des Unfallverursachers überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. In diesem Auto saß auch die 63-jährige Ehefrau des Mannes.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Polizei geht von einem Schaden von circa 15.000 Euro aus. Für besonderen Ärger sorgten schließlich zahlreiche Autofahrer, die versuchten, die Absperrungen der Unfallstelle zu ignorieren und die Unfallstelle zu passieren. Zudem leitete die Polizei Ermittlungsverfahren gegen einige Gaffer ein, die den Einsatz mit ihren Telefonen filmten.