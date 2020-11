Autos an der Jade verladen

Wilhelmshaven Beim Thema Autoumschlag im Norden dürften viele zunächst an Bremerhaven und Emden denken. Nun hat erstmals auch die Mosolf-Gruppe (Kirchheim/Teck) von Wilhelmshaven aus Fahrzeuge verschifft. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, machte die „Grande Portogallo“ der italienischen Grimaldi-Group am Samstag am kürzlich in Betrieb genommenen Mosolf-Auto-Terminal-Wilhelmshaven fest, um knapp 600 gebrauchte Fahrzeuge zu laden. Nach Abschluss der Verladung nahm das Schiff Kurs Richtung Mittelmeer und Nordafrika.

„Wir haben hier in wenigen Monaten praktisch aus dem Nichts heraus ein neues Geschäft geschaffen – und das, obwohl die derzeitige Corona-Situation die Dinge nicht gerade einfacher gemacht hat“, sagte Vorstandschef Jörg Mosolf. Die Mosolf-Gruppe, einer der führenden europäischen Systemdienstleister der Autoindustrie, hat sich zum Ziel gesetzt, von Wilhelmshaven aus jährlich etwa 50 000 bis 60 000 Autos zu verschiffen.